Laringoscópio, fogão industrial e conjunto de pistolas pressurizadas irão beneficiar Pronto Socorro, Serviço de Nutrição e Dietética e CME

publicado em 06/07/2020

(Foto: Santa Casa de Votuporanga)

Quem conhece o Bazar do Bem, já sabe do propósito: ajudar a Santa Casa de Votuporanga. Nem mesmo a pandemia do Coronavírus (COVID-19) é capaz de interromper a solidariedade e amor ao próximo!

Nesta semana, o Hospital recebeu equipamentos que irão melhorar ainda mais a assistência para 53 cidades da região. Toda renda da comercialização de peças no Bazar é revertida em mais qualidade e humanização para milhares de pacientes.

Foram três aparelhos em diferentes áreas, como Pronto Socorro, Pronto Atendimento e Unidade de Terapia Intensiva (UTI) COVID-19; Serviço de Nutrição e Dietética e Centro de Materiais e Esterilização (CME).

O Bazar do Bem adquiriu laringoscópio avançado, no valor de R$9.500. O equipamento é utilizado para a entubação de pacientes com transmissão de imagem em tempo real, facilitando o processo.

As voluntárias entregaram também um conjunto de pistolas pressurizadas, totalizando R$7.975. O investimento será utilizado para a limpeza e esterilização de instrumentais que passam pelo CME.

A equipe do Serviço de Nutrição e Dietética ganhou um fogão industrial com quatro bocas, no valor de R$1.750, ajudando no preparo de 1.700 refeições diárias a pacientes e acompanhantes do Hospital.

A presidente do Bazar, Carla Angélica Candido, explicou os investimentos. “A gestão é compartilhada entre colaboradores do Hospital e as voluntárias, que nos ajudam a cuidar da unidade. Todo recurso arrecadado visa beneficiar os pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Fazemos reuniões para discutir em quais áreas há necessidade de investimentos. Já adquirimos diversos equipamentos como poltronas, enxovais, equipamentos para toda Instituição”, disse.

O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, enfatizou a importância do Bazar do Bem. “Nosso obrigado, mais uma vez. Fico orgulhoso de ver todo o empenho deste grupo, que nos auxilia potencialmente na manutenção dos nossos atendimentos, proporcionando o que há de melhor e moderno na assistência hospitalar para os pacientes. Neste momento de enfrentamento ao Coronavírus, união e solidariedade se tornam ainda mais fundamentais”, finalizou.