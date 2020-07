Cidade

Banda Zequinha de Abreu faz 1ª live após polêmica com a Prefeitura

A apresentação será transmitida ao vivo pelo canal do grupo no Youtube e sua página no Facebook, diretamente do Centro de Convenções Nelson Camargo, a partir das 20h30

publicado em 23/07/2020

Os músicos se apresentam a partir das 20h30 (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Depois de muita polêmica e reclamações por conta da suspensão do contrato da Prefeitura com os músicos da banda Zequinha de Abreu, o Executivo recuou, readaptou os contratos e um novo plano de trabalho foi elaborado, para que os músicos se apresentem por meio de lives e recebam a ajuda financeira.



E nesta quinta-feira (23) os integrantes da corporação municipal farão sua primeira live da “maratona” que será realizada todas as quintas-feiras com a participação de músicos e maestros de todo o país em homenagem à banda.



