Devido à pandemia, este feriado foi antecipado para 25 de maio com a intenção de aumentar o isolamento social (Foto: A Cidade)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brHoje seria feriado no Estado de São Paulo, mas a “comemoração” que celebra a Revolução Constitucionalista de 1932, foi antecipada pelo Governo do Estado para o dia 25 de maio com a intenção de aumentar o isolamento social. Por isso, hoje será um dia útil em Votuporanga.O Sincomércio e a Associação Comercial de Votuporanga informaram que as atividades comerciais funcionarão normalmente – atendimento presencial, entrega a domicílio e drive thru – seguindo o decreto municipal. “Pelo fato de, excepcionalmente, não ser comemorado o feriado de 9 de julho nesta data, o trabalho do comerciário poderá ser exercido normalmente, sem contrapartida de pagamento ou direito adicional”, diz o comunicado.A Febraban (Federação Brasileira de Bancos), também comunicou sobre a normalidade do funcionamento neste dia. Destacada em nota, a recomendação da Federação para reduzir o risco à saúde pública decorrente da Covid-19 recomenda a clientes e usuários que evitem ao máximo deslocamento até as agências bancárias, uma vez que estarão com horários restritos de funcionamento, das 10h às 14h."Todos os canais eletrônicos estão disponíveis e em plena capacidade para atender a totalidade das necessidades dos clientes, permitindo que as agências bancárias sejam utilizadas apenas nos casos extremos de necessidade", disse a Febraban, em nota.Também em nota a Prefeitura de Votuporanga afirmou que o expediente da Administração direta e indireta segue normalmente hoje e amanhã. Na mesma nota a Prefeitura informou que realizará neste 9 de julho ato cívico em comemoração ao Dia da Revolução Constitucionalista de 1932.O ato será, às 8h30, no obelisco que homenageia os combatentes em batalha armada, no cruzamento da Avenida 9 de Julho e Rua Aristides Gallo, próximo da Praça NozomuAbê, com observância das obrigações e diretrizes sanitárias relacionadas à prevenção à Covid-19, notadamente o uso de máscara facial e distanciamento entre os presentes, evitando-se aglomeração.Foi em 1997, que o dia 9 de julho passou a ser a data magna do Estado de São Paulo. Isso porque é a celebração, em memória ao dia em que os paulistas lutaram com armas pelo regime democrático no país, conhecida como a Revolução Constitucionalista de 1932.Este movimento armado ocorreu entre julho e outubro de 1932, de uma população insatisfeita com o governo do então presidente Getúlio Vargas, que neste período reduzia a autonomia dos Estados do país e indicava interventores para governá-los segundo seus interesses.Este levante, que se iniciou em 9 de julho, resultou no maior conflito militar do Brasil no século XX. Mais de 35 mil paulistas lutaram e pelo menos 890 pessoas morreram nos combates, que resultou na rendição do ‘Exército Constitucionalista’ em 2 de outubro. O estopim do movimento foram as mortes de quatro jovens paulistas,M.M.D.C – Miragaia, Martins, Drausio e Camargo - por tropas ‘getulistas’ em uma manifestação no centro de São Paulo, no dia 23 de maio.