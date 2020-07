Produtos foram adquiridos por meio de doação; provedor agradece todo cuidado

publicado em 07/07/2020

Nesta semana, a diretoria da Associação entregou 68 mantas de microfibra, muito utilizadas durante o tratamento dos assistidos (Foto: Divulgação/Santa Casa de Votuporanga)

Solidariedade, amor e empatia. Estas são as marcas registradas da Associação dos Pacientes Renais de Votuporanga (Aprevo), que desenvolve um trabalho excepcional na Santa Casa de Votuporanga.

Diariamente, a Aprevo vivencia as dificuldades da Unidade de Diálise, visando sempre contribuir com o serviço. Nesta semana, a diretoria da Associação entregou 68 mantas de microfibra, muito utilizadas durante o tratamento dos assistidos.

A presidente da Associação, Hermelinda Marcaci Olivo, ressaltou a importância da ação. “Quisemos doar para cada paciente um cobertor antialérgico (que não atrita na pele sensível) para as sessões de terapia renal. Tudo para que possam ter conforto e um tratamento ainda mais humanizado”, disse.

Além das mantas, a Aprevo entregou medicamentos. “São remédios que ajudam nos curativos. Entregamos os produtos para reduzir lesões, além de hidratantes muito utilizados na região da fístula”, afirmou.

Hermelinda explicou que a ação foi possível graças a doações. “Estamos sempre em busca do melhor possível para os pacientes. São muitas as dificuldades destes assistidos, mas temos grandes amigos e parceiros que nos apoiam”, complementou.

O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu o empenho da Associação. “Temos muito orgulho da Aprevo ser nossa grande parceira. Há anos, sempre pensando no melhor, em como contribuir para uma terapia renal de mais qualidade e, principalmente, humanizada. Agradecemos a todos pelo envolvimento na causa, pelo amor e por proporcionar tratamento diferenciado, com foco no bem-estar de cada paciente”, finalizou.