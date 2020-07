Acidente envolveu um carro e uma motocicleta na rua Mato Grosso, esquina com a rua Das Bandeiras e deixou uma motociclista com ferimentos leves

publicado em 29/07/2020

S. M. D. S. de 60 anos trafegava com sua motocicleta, uma Honda CG/150, pela rua Das Américas (Foto: A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brUm acidente envolvendo um carro e uma motocicleta na rua Mato Grosso, esquina com a rua Das Bandeiras, deixou uma motociclista ferida na manhã desta quarta-feira (29). A vítima foi socorrida por uma unidade do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), aparentemente sem traumas graves.De acordo com informações colhidas pelo A Cidade, S. M. D. S. de 60 anos trafegava com sua motocicleta, uma Honda CG/150, pela rua Das Américas, quando na esquina com a Mato Grosso teve sua trajetória interceptada por um veículo Escort, que teria avançado o sinal de “pare”.Com a batida o carro, que era conduzido por uma senhora acompanhada de sua sobrinha, chegou a perder o para-choque e a motociclista foi ao solo sofrendo diversas escoriações. Além disso, moradores da região do acidente disseram que o barulho foi muito forte e temiam ferimentos piores.