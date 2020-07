A aposentada padecia de um Alzheimer há cerca de oito anos, a Covid-19 apareceu no dia 27 de junho

publicado em 11/07/2020

Tereza Batista Violin, aos 81 anos foi mais uma das vítimas da Covid-19 em Votuporanga (Foto: Arquivo Pessoal/A Cidade)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brFé inabalável, virtude sentida além dos limites do que se pode descrever. Até os últimos momentos de sua luta pela vida, Tereza Batista Violin, de 81 anos, passou em companhia de um terço, fazendo orações. A aposentada padecia de um Alzheimer há cerca de oito anos, a Covid-19 apareceu no dia 27 de junho, deixou-a sensível e com sintomas da doença agravados, dona Tereza veio a óbito anteontem, em Votuporanga.Amor, carinho e a gratidão imensa, é o que EdvaneViolin guarda como o legado que sua mãe deixou. “Uma mulher de exemplo maior, em nossas vidas. Não deixa de ser um momento difícil, mas ela foi e será uma grande guerreira”, disse.Dona Tereza, adorava os animais.Por ter grande parte de sua vida dedicada ao sítio, ela sempre esteve ligada com a natureza, além de sua grande paixão: o crochê. “Ela era apaixonada por fazer o seu crochê, muito prestativa, principalmente com os filhos, queria ajudar sempre, estar a todo o momento junto da gente, todos juntos e felizes, de fé inabalável!”, completou.O enterro aconteceu de forma rápida, seguindo os protocolos estabelecidos pelo Ministério da Saúde, no Cemitério Parque Jardim das Flores. “Não descemos ninguém, foi somente os filhos, com o carro acompanhado”, finalizou Edvane.Natural de Cosmorama (SP), Tereza residia na rua Tiete, no bairro Santa Eliza em Votuporanga. Além de sua filha Edvane, ela deixa o esposo Jurandir Violin, os filhos Adilson José, Nely Claudete Violin e Alcyr Augusto, além de seu circulo familiar e de amizades sinceras.