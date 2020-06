Levantamento revela que casos da doença na cidade aumentaram 972% em 30 dias e 57% são de pessoas entre 20 e 49 anos

publicado em 26/06/2020

(Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

Um levantamento feito pelo jornal A Cidade junto aos Boletins Epidemiológicos divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde nos últimos 30 dias revela que o crescimento no número de casos de coronavírus na cidade já beira os 1000%. Em um mês Votuporanga passou de 33 para 374 ocorrências positivas.

De acordo com os dados, em 25 de maio, 17 homens e 16 mulheres tinham testado positivo.Já no balanço de ontem, esse número saltou para 164 homens e 208 mulheres, uma média de 10,7 casos por dia ou 972% no total.

Os números revelam ainda que a incidência do novo vírus é maior entre os jovens e adultos. Ao todo, 57% dos casos registrados são de pessoas entre 20 e 49 anos, sendo que a maior parte deles (89) estão entre 30 e 39 anos. Já os idosos de mais de 50 anos correspondem a 40% do total de ocorrências, sendo que a faixa etária mais comprometida é de 50 a 59 anos, com 60 casos.

Apesar das mulheres e os mais jovens serem maioria nas estatísticas, as mortes estão mais concentradas em idosos do sexo masculino. Dos dez óbitos confirmados, seis são homens e quatro são mulheres e apenas um deles (o de uma mulher de 30 a 39 anos) não é idosa.

Outras 117 pessoas estão com suspeita da doença, sendo que cinco delas estão internadas.

Curados

Se por um lado a crescente assombra, por outro as curas trazem alento. Das 374 pessoas que testaram positivo para a doença desde o início da pandemia na cidade, 245 já estão curadas, o que representa 65% do total de casos.

Dos outros 119 casos (já desconsiderando os dez óbitos), 19 estão internados, sendo que dez estão em estado grave e o restante está em tratamento e monitoramento domiciliar. Outras 963 pessoas apresentaram os sintomas, mas seus exames deram negativo.

Bairros