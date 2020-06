Após novo anúncio do governador João Dória nesta sexta-feira, dia 19, a região de Rio Preto segue sem mudanças

publicado em 19/06/2020

Veja como ficou o mapa de classificação do Plano SP (Foto: Divulgação/Governo de São Paulo)

Da redaçãoApós coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes, nesta sexta-feira, dia 19, o governador João Doria voltou a classificar as regiões conforme as fases do Plano SP durante a quarentena. A região de Votuporanga segue na mesma classificação atual, ou seja, a fase laranja.O balanço mostrou ainda que regiões como Marília e Registro devem retroceder no Plano SP da fase laranja para vermelha. Mesma situação das regiões de Presidente Prudente, Ribeirão Preto e Barretos, que também permanecem na faixa vermelha.A fase laranja, a qual Votuporanga e região está classificada, permite o funcionamento de algumas atividades, com restrições e mantém fechados estabelecimentos como salões de beleza, barbearias, academias, bares e restaurantes.Os critérios para avaliação de cada região no Plano SP são: média da taxa de ocupação de leitos de tratamento intensivo para Covid-19; número de leitos UTI Covid-19 por 100 mil habitantes; e taxas de acréscimo ou decréscimo de casos confirmados, internações e mortes pela doença na comparação com a semana anterior.