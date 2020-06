Secretaria Municipal da Saúde divulgou os números na noite desta terça-feira (2)

publicado em 02/06/2020

(Prefeitura de Votuporanga)

A Secretaria da Saúde registra nesta terça-feira (2) sete novos casos positivos por coronavírus (Covid-19). São eles: um feminino, 27 anos, sem comorbidades, em tratamento e monitoramento domiciliar; feminino, 28 anos, sem comorbidades, em tratamento e monitoramento domiciliar; masculino, 33 anos, sem comorbidades, segue em tratamento e monitoramento domiciliar; masculino, 37 anos, com comorbidades, hospitalizado em outro município; feminino, 57 anos, sem comorbidades, em tratamento e monitoramento domiciliar; feminino, 57 anos, sem comorbidades, em tratamento e monitoramento domiciliar; masculino, 84 anos, com comorbidades, hospitalizado em UTI.Nesta terça (2), a Secretaria da Saúde registra o sexto caso de óbito por Coronavírus no Município. Trata-se de uma idosa, com 84 anos, e que estava hospitalizada em ala.