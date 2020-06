Os números apontam ainda que mais mulheres foram infectadas durante a pandemia na cidade

publicado em 02/06/2020

A secretária da Saúde, Marcia Reina, explicou os motivos de mais mulheres terem testado positivo (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

Ainda durante a coletiva de imprensa de domingo (31), o prefeito João Dado (PSD) creditou aos municípios da região o peso de sua decisão pelo recrudescimento da quarentena na cidade. Segundo ele, são os municípios vizinhos que estão sufocando a rede hospitalar da cidade, mesmo com Votuporanga registrando 28 casos positivos de coronavírus em uma semana.

Segundo o prefeito, se a Santa Casa de Votuporanga atendesse apenas os pacientes do município, hoje ele estaria comandando mais flexibilizações. “Repito, se fosse só Votuporanga nós teríamos problemas, já estaríamos na faixa 2 e indo flexibilizar ainda mais atividades, mas não é, nós somos impactados por outras cidades que trazem pacientes já as vezes em estado grave, na UTI”, disse.

Dado afirmou ainda que irá cobrar e passar a responsabilidade para os prefeitos da região. “Nós tivemos casos de Macaubal, Nhandeara que são computados para Votuporanga, mas nós não temos a responsabilidade sobre esses casos. Nós vamos fazer uma reunião com os prefeitos, cobrar deles e passar as responsabilidades para eles de forma expressa, pois vamos supor que Votuporanga esteja com 0 casos, mas Magda tenha 12 casos de UTI, eles lotam as nossas máquinas e aquilo é computado como se fosse Votuporanga”, completou.

Na cidade

Apesar de passar para os prefeitos da região a responsabilidade pelos seus atos na cidade, a crescente dos casos em Votuporanga foi de 84% nos últimos sete dias. No dia 24 de maio, a cidade tinha 33 casos positivos, sendo que 21 deles estavam curados, dez em tratamento (dois estavam internados) e dois óbitos. No dia 31, quando foi realizada a coletiva, esse número saltou para 61 confirmações, 25 curados, 31 pessoas passando por tratamento (quatro internados, sendo dois na UTI) e cinco mortes.

Mais mulheres

Os números apontam ainda que mais mulheres foram infectadas durante a pandemia na cidade do que os homens. Até hoje, de acordo com os Boletins Epidemiológicos da Secretaria Municipal da Saúde, 36 mulheres e 25 homens testaram positivo para a doença. No número de óbitos, porém, os homens estão na frente, três contra dois, o que segundo a secretária da Saúde, Marcia Reina, está ligado a uma questão comportamental.