Os números foram divulgados na noite desta quarta-feira (3) pela Secretaria Municipal da Saúde

publicado em 03/06/2020

(Prefeitura de Votuporanga)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brNa noite desta quarta-feira (3) a Secretaria da Saúde de Votuporanga registrou mais dez casos positivos de coronavírus. Tratam-se de uma criança menor de um ano, com comorbidades; uma jovem de 21 anos, sem comorbidades; uma mulher de 26 anos, sem comorbidades; um homem de 32 anos, sem comorbidades; outra mulher de 34 anos, com comorbidades; mais uma mulher, de 37 anos, com comorbidades; outra de 38 anos, com comorbidades; um homem de 45 anos, sem comorbidades; e dois idosos, um de 60 e outro de 68 anos com comorbidades. Todos estão em tratamento e monitoramento domiciliar. Com os casos de hoje, a cidade chegou a um total de 82 ocorrências positivas da doença.