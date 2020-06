Moradores podem ligar para o telefone 0800-7718070 e ajudar o município a conter a disseminação do novo coronavírus

publicado em 12/06/2020

Equipes da Vigilância Epidemiológica fiscalizam comércios e chácaras em Votuporanga (Foto: Reprodução/Prefeitura de Votuporanga)

A Vigilância Epidemiológica de Votuporanga (SP) criou um plantão para atender e solucionar denúncias relacionadas à aglomeração de pessoas em espaços públicos e privados do município. A ferramenta tem o objetivo de conter a disseminação do novo coronavírus.De acordo com a Vigilância Epidemiológica, os moradores podem ligar para o telefone 0800-7718070 para denunciar anonimamente aglomerações em estabelecimentos comerciais, praças, igrejas, campos de futebol, casas de festas, entre outros.O serviço conta com a parceria da Polícia Militar, que atua em conjunto com os fiscais da Vigilância Sanitária para o atendimento das denúncias. O canal de atendimento é 24 horas, funcionando inclusive aos fins de semana, no período da noite e feriados.Além da interdição da festa em uma chácara do sábado (6), fiscais da Vigilância também autuaram três bares em Votuporanga, por permitir o consumo no local gerando a aglomeração de pessoas.Em um campo de futebol de uma chácara, localizada na Estrada Vicinal “Adriano Pedro Assi”, também foram flagradas aproximadamente 50 pessoas.O dono da propriedade será identificado e receberá uma multa, que pode variar entre 100 a 5.000 Unidades Fiscais do Município (UFM), por descumprir o decreto municipal e assumir possíveis danos à saúde pública.Até a noite desta quinta-feira (11), Votuporanga tinha 164 casos confirmados do novo coronavírus e sete mortes causadas pela Covid-19.De acordo com a prefeitura, 580 casos foram notificados, sendo 403 negativos, 19 descartados, 24 suspeitos e 74 curados.*G1.com