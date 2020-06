A Vigilância Sanitária conta com um plantão para atender e solucionar denúncias relacionadas à aglomeração de pessoas

publicado em 10/06/2020

Estabelecimentos estavam permitindo o consumo no local (Prefeitura de Votuporanga)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brNão foi somente uma festa flagrada por desrespeitar as regras impostas por conta da pandemia do coronavírus. Três bares de Votuporanga não obedeceram às imposições e também foram autuados pela Prefeitura Municipal.Conforme a Vigilância Sanitária os estabelecimentos estavam permitindo o consumo no local, gerando a aglomeração de pessoas. “Além disso, aproximadamente 50 pessoas entre crianças, homens e mulheres estavam reunidos em um campo de futebol, localizado na Estrada Vicinal ‘Adriano Pedro Assi’, mais conhecida como a Estrada do 27”, explicou.O órgão explicou que o proprietário da chácara está sendo identificado, notificado e receberá um auto de infração, que pode variar entre 100 a 5.000 UFM (Unidades Fiscais do Município), por descumprir os atos emanados pela Autoridade Sanitária e assumir possíveis danos à saúde pública. “Ambos terão prazo máximo de 10 dias para recorrer das penalidades. Todas as pessoas que estiveram no local, foram orientadas para que permaneçam em isolamento”, esclareceu a Vigilância.A Vigilância Sanitária conta com um plantão para atender e solucionar denúncias relacionadas à aglomeração de pessoas. Por meio do telefone 0800 – 771 – 8070, a população pode fazer denúncia anônima. O mesmo número também atende ao plantão do coronavírus (Covid-19) para que a população tire suas dúvidas, obtenha informações sobre o novo vírus e combata as fake news que circulam pelas redes sociais e pelos aplicativos de mensagens instantâneas.