publicado em 08/06/2020

Vereadora Missionária Edinalva durante a sessão da Câmara Municipal desta segunda-feira, dia 8 (Foto: A Cidade/Reprodução)

Da redaçãoDurante a sua fala na 20ª Sessão Ordinária de 2020 da Câmara Municipal de Votuporanga, a vereadora Missionária Edinalva Azevedo pediu ao prefeito João Dado que analise uma possível reabertura das igrejas no município. "Igreja é um ponto fundamental pra nós hoje na nossa cidade", justificou.Para endossar o seu pedido, a vereadora afirmou que a igreja "é uma instituição que as pessoas chegam, são curadas, são libertadas, sem gastar nada. Eu já vi com meus olhos isso. Se as igresjas estiverem fechadas, não tem como essas pessoas chegarem as igrejas. Eu venho aqui pedir encarecidamente ao nosso prefeito para ele analisar esse pedido".A vereadora pediu ao chefe do Executivo para considerar o seu pleito mesmo sabendo que nesta segunda-feira, dia 8, Votuporanga bateu um novo recorde no registro de mais pessoas infectadas em um único dia. Foram 17 novos casos registrados. "Mesmo sabendo de mais 17 casos na nossa cidade, mas eu creio que todos os pastores estão tomando providências e estão se cuidando para que seus membros, suas ovelhas, também sejam cuidadas", concluiu.