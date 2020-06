Primeira iniciativa será composta por encontros online que buscam auxiliar alunos, familiares, empresários e demais interessados; ações têm início no próximo dia 22

publicado em 09/06/2020

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas no link: https://bit.ly/2XrqI9C (Foto: Divulgação/Unifev)

A Unifev e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) se uniram para desenvolver ações de enfrentamento à crise econômica e social gerada pela Covid-19. A iniciativa integra a campanha Juntos pela economia regional, lançada recentemente pelo Centro Universitário em parceria com a Associação Comercial de Votuporanga (ACV).Nesta primeira ação, o Sebrae realizará, entre os dias 22 e 26 de junho, encontros on-line com mentorias e ferramentas práticas focadas na realidade local. Trata-se do Programa Enfrentar, que abordará assuntos como inovação nas vendas, técnicas de relacionamento e de negociação com fornecedores e clientes, alternativas para redução de custos e aspectos trabalhistas, entre outros.As inscrições são gratuitas e devem ser feitas no link: https://bit.ly/2XrqI9C. Os encontros ocorrerão das 15h às 17 horas, por meio de uma plataforma disponibilizada pelo Sebrae. O certificado de conclusão será gerado para os participantes que tiverem mais de 75% de presença nas atividades.Para o Reitor da Unifev, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, essas capacitações buscam oferecer soluções não somente para micro e pequenos empreendedores, mas, também, para os demais interessados em ampliar seus conhecimentos. “O público-alvo inclui nossos alunos, que podem aplicar essas habilidades e informações em diversas áreas, além de auxiliarem seus familiares e amigos em negócios próprios”, afirmou.De acordo com a gerente regional do Sebrae, Gilvanda Figuerôa, o intuito é somar esforços ao projeto que já está em andamento. “O Sebrae quer estar presente neste momento tão delicado, sendo parceiro de instituições como a Unifev, Associação Comercial, sindicatos e Prefeitura, a fim de fortalecer a economia local e regional”, completou.