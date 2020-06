No último domingo, sem o consentimento da Prefeitura, a Expresso Itamarati S/A havia interrompido o serviço e comunicado os usuários de que as operações do transporte público aos domingos ficariam suspensas

publicado em 20/06/2020

Desta forma, atendendo ao Decreto Municipal, o serviço será prestado com redução de 50% da frota (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A Prefeitura de Votuporanga informa que o transporte público coletivo funcionará normalmente neste domingo. A decisão foi tomada após reunião nesta semana entre Executivo e a empresa responsável pelo serviço em Votuporanga, a Concessionária Expresso Itamarati S/A.

No último domingo, sem o consentimento da Prefeitura, a Expresso Itamarati S/A havia interrompido o serviço e comunicado os usuários de que as operações do transporte público aos domingos ficariam suspensas, no entanto, a Prefeitura conseguiu reverter a situação.