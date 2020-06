Os policiais encontraram 3,5kg de drogas e R$ 1 mil em dinheiro com ele

publicado em 11/06/2020

Foto: Divulgação PM

Franclin Duarte

Policiais militares da Força Tática de Votuporanga prenderam na madrugada desta quinta-feira (11), um traficante da capital paulista que trazia drogas para abastecer a cidade. Mais de três quilos de cocaína foram apreendidos com ele, além de R$ 1 mil em notas diversas.

De acordo com a ocorrência, os policiais faziam patrulhamento pela zona Sul de Votuporanga, quando se depararam com um veículo com placas de São Paulo. Ao notar a aproximação dos PMs o motorista apresentou nervosismo, o que motivou a abordagem policial.

Em vistoria ao veículo os militares encontraram três tijolos de cocaína que pesaram juntos mais de 3,5kg da droga, além de R$ 1 mil em dinheiro trocado.