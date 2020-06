Supermercados e indústrias seguem funcionando em Votuporanga, no entanto as fiscalizações serão intensificadas de acordo com o prefeito João Dado.

publicado em 02/06/2020

Supermercados e indústrias de Votuporanga seguem funcionando, mas precisam respeitar regras (Foto: A Cidade)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brSupermercados e indústrias seguem funcionando em Votuporanga, no entanto as fiscalizações serão intensificadas de acordo com o prefeito João Dado.Em relação aos supermercados, Dado lembrou que determinou dois metros quadrados de área livre por cliente. Também foram organizadas ações de acompanhamento, orientação e fiscalização. No entanto, a partir desta semana as fiscalizações serão muito mais intensas, já que serão analisadas pessoas nas ruas que estiverem sem máscaras. “Então, vocês têm que entender que nós temos um número limitados de fiscais e talvez a gente não consiga atender a todos, mas mandem para o 0800 as situações de risco maior”, falou.Dado explicou que a Vigilância Sanitária está atenta em evitar que casos mais graves aconteçam, no entanto é necessária a conscientização de toda a população.Ainda sobre os supermercados, o chefe do Poder Executivo lembro que estes estabelecimentos ficam abertos por um longo espaço de tempo, das 6h às 22h, portanto, ele deu um conselho para os munícipes: “se a pessoa chegar no supermercado e ver que ele está com muita gente, gente na fila esperando para entrar, por favor, volte para a sua casa, retorne em um momento que seja mais favorável para fazer a sua compra”.O prefeito observou que horários antes das 8h podem ser mais favoráveis para não encontrar muitas pessoas nos estabelecimentos. “E os idosos, fiquem nas suas casas, não saiam, não se relacionem muito com pessoas estranhas, porque as pessoas estranhas podem trazer o vírus para dentro da sua casa e você vai contaminar toda a sua família”.As indústrias seguem funcionando, porém devem respeitar as determinações, como o distanciamento mínimo entre postos de trabalho, uso de máscara, entre outras regras. Se algum funcionário de uma indústria apresentar febre alta, ele deve ficar no “radar”. “Não deixa ele conviver e ficar no meio dos outros funcionários, já encaminha para a Secretaria da Saúde, para uma UBS, que vai ser analisado se ele, eventualmente, pode ter outros sintomas que levem a uma eventual caraterização como Covid”, disse.