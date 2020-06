Segundo a entidade de classe, não faz sentido apenas a cidade permanecer fechada, enquanto toda região está atendendo e continua mandando pacientes para a Santa Casa

publicado em 03/06/2020

João Herrera deu detalhes sobre a ação em entrevista ao jornalista João Carlos Ferreira (Foto: A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brO Sincomércio (Sindicato do Comércio Varejista) de Votuporanga entrou nesta quarta-feira (3) com um pedido liminar na Justiça para reabrir o comércio. Em resumo, a entidade de classe pede para que seja desconsiderado o decreto do prefeito João Dado (PSD), que auto classificou a cidade na fase 1 (vermelha) do Plano São Paulo, e seja respeitada, a fase 2 (laranja), onde toda a região está enquadrada.A notícia foi dada aopelo presidente do Sincomércio, João Herrera, em uma reunião na redação do jornal. Segundo ele, não faz sentido apenas a cidade permanecer fechada, enquanto toda região está atendendo e continua mandando pacientes para a cidade.“Votuporanga só tem três pacientes internados então, qual é o sentido de só nós estarmos fechados, se a região vai continuar mandando pacientes para a nossa Santa Casa. Estão sacrificando nossos comerciantes já há mais 70 dias, por quanto tempo mais acham que vamos aguentar?”, disse Herrera.No mesmo dia em que a ação foi protocolada na Justiça, um ofício foi enviado pelo Sincomércio à Câmara Municipal solicitando que os vereadores elaborem um projeto de lei sobre um real Plano Estratégico de retomada econômica, sendo debatido e ouvidos os empresários do comércio e a população por meio de audiência pública urgente.“É certo que a legalização de forma definitiva da reabertura do comércio não pode ser com base em decisões de gabinete e sim de consenso entre as partes envolvidas, inclusive a classe trabalhadora, que está receosa de ficar sem emprego”, diz o ofício.