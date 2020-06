O Processo Administrativo contém Parecer do Controle Interno JG 01/2020

publicado em 03/06/2020

Prefeitura Municipal de Votuporanga; furtos serão investigados por uma sindicância (Foto: A Cidade)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brServidores da Prefeitura Municipal de Votuporanga são suspeitos de praticarem furtos de bens pertencentes a municipalidade sob a guarda patrimonial da Secretaria Municipal de Educação. Uma sindicância investigará o caso.De acordo com a portaria da Procuradoria-Geral do Município, o procurador do Município – corregedor-geral, leva em consideração o Processo Administrativo de Protocolo Geral nº 1791/2020, de autoria da Secretaria Municipal de Transparência e Controladoria-Geral do Município.O Processo Administrativo contém Parecer do Controle Interno JG 01/2020, que trata de reiterados furtos de bens pertencentes a municipalidade sob a guarda patrimonial da Secretaria Municipal de Educação. Por isso, há necessidade de apuração dos fatos, “notadamente no que tange a possível responsabilidade funcional de servidores públicos possivelmente envolvidos”.A Procuradoria-Geral do Município, então, resolveu instaurar sindicância investigatória e designou dois membros do Processo de Sindicância, que terá como presidente o procurador do Município – corregedor geral.Ainda conforme a Procuradoria-Geral, o processo deverá estar concluído no prazo de 30 dias, prorrogáveis por igual período, se houver necessidade.O A Cidade questionou a Prefeitura sobre o nome dos servidores, idades deles, os setores em que trabalham e o que eles teriam furtado. No entanto, até o fechamento desta edição o jornal não obteve resposta.