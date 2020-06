O novo decreto estadual, porém, não traz nenhuma novidade para a cidade, já que a reabertura do comércio local ainda depende do comando do prefeito João Dado

publicado em 10/06/2020

Foto: Reprodução redes sociais

Franclin Duarte

O governador João Doria (PSDB) prorrogou até o dia 28 a quarentena em todo o estado de São Paulo e manteve a região de Votuporanga na fase 2 (laranja) do Plano São Paulo de retomada econômica. O novo decreto estadual, porém, não traz nenhuma novidade para a cidade, já que a reabertura do comércio local ainda depende do comando do prefeito João Dado (PSD) que autoclassificou o município na fase 1 (vermelha).

O anúncio foi feito durante coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo. Houve avanço apenas na região metropolitana. A região de Presidente Prudente que estava na fase Amarela retrocedeu após apresentar aumento nos casos e taxa de ocupação dos leitos, e foi reclassificada na fase vermelha.