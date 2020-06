Um dos vários problemas enfrentados é a queda no preço dos podutos

publicado em 03/06/2020

Evaristo Nunes, que trabalha em um sítio de Votuporangacom a extração do látex sofre com as mudanças provocadas pelo coronavírus. (Foto: Lara Giolo/ A Cidade)

Lara Giolo

Estagiária sob supervisão

lara@acidadevotuporanga.com.br

Devido à pandemia, produtores e funcionários rurais de Votuporanga também tiveram os custos modificados e a economia dificultada pelo coronavírus. As reclamações são sobre a queda do preço dos produtos produzidos e o prazo de pagamento pedido pelas empresas que os mesmos entregam.

Jair Francisco Galiarde, proprietário rural de um sítio na região de Votuporanga, onde sua maior fonte de renda é a coleta de látex e borracha, disse que o seu problema foi com a baixa dos preços. “O preço caiu muito, pois o que eu entregava a R$ 2,10, agora estou entregando a R$ 1,70”, ressaltou. Jair trabalha sozinho, sem funcionários e ainda possui o pomar de laranjas. Sobre o pomar, ele afirmou que não foi extremamente afetado como a seringueira.

O látex é fonte de matéria-prima para a fabricação de vários produtos, desde pneus a utensílios de cozinha, incluindo brinquedos e luvas de borracha. Por conta da quarentena, várias dessas indústrias pararam seus funcionamentos e isso dificultou para os que trabalham com a seringueira.

Evaristo Nunes, também é funcionário de um sítio em Votuporanga e trabalha com a extração do látex e da borracha. “A pandemia me afetou em todos os sentidos, porque fazer esse tipo de trabalho já é difícil, ainda mais quando se trabalha por porcentagem, você tem que trabalhar o dobro”, explicou seu Evaristo. Ele ainda acrescentou que é uma profissão sem feriados e fins de semana e acaba sendo muito cansativo e desanimador com o preço do produto.

Outro problema para Evaristo é a forma de pagamento imposta pela empresa que compra o látex, “o pagamento está sendo efetuado a cada 30 dias, só que antes eu recebia por semana. Agora você tem que passar o mês todo e esperar a remuneração por um preço desanimador”. Ele ainda disse que é muito difícil e que todo trabalho não vale a pena, mas as contas e o sustento da família é o que fala mais alto, ainda mais no momento em que vivemos.

“Tenho amigos sangradores de seringueiras que não estão tendo valor nenhum, fico muito chateado. Alguns até já conquistaram uma casa para morar, mas outros estão passando necessidade. A sorte, é que eu e minha esposa temos o pé no chão e fé em Deus que tudo isso vai passar”, exclamou.

A reportagem entrou em contato com o responsável pelo escritório do produtor rural localizado na Rua Pernambuco em Votuporanga, Devair Pereira, e de acordo com ele as reclamações sobre a queda no preço da seringueira são frequentes. “Os produtores reclamam sempre sobre o preço do látex e da borracha, as reclamações são diárias”, disse.