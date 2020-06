A mínima prevista para os próximos dias é de 12º e a máxima por volta de 30º

publicado em 27/06/2020

Dados divulgados pelo Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), por meio do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (Foto: A Cidade)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brVotuporanga amanheceu neste sábado (27), com nuvens escuras e ventania, mas calma não é a anunciação do fim do mundo, mas sim a primeira frente fria do inverno. Mesmo com as máximas podendo chegar a 30º nos próximos dias, é bom já ir separando os casacos, pois as mínimas previstas são de 12º.De acordo com o Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), por meio do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, Votuporanga vê neste sábado, muitas nuvens com curtas aberturas e pancadas de chuvas localizadas que podem ser fortes e também vir acompanhadas de trovoadas, a qualquer momento do dia. Os termômetros indicam para hoje, máxima de 25º e mínima de 16º.Além disso, segunda-feira é o dia que está previsto para fazer mais frio em Votuporanga, com um céu parcialmente nublado o Inpe indica mínima de 12º e máxima de 30º.