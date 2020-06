Após polêmicas e aprovação apertada na Câmara, município está com a licitação aberta para compra e instalação dos novos equipamentos

publicado em 24/06/2020

Obra: o novo Paço Municipal irá abrigar toda a área administrativa do Poder Executivo (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Daniel Castro

Após polêmicas e aprovação na Câmara em abril, agora a Prefeitura Municipal de Votuporanga está com a licitação aberta para compra e instalação de elevadores no novo Paço Municipal. O valor do investimento é de R$ 231 mil.

De acordo com o Poder Executivo, o objetivo da licitação é a contratação de “empresa, com empreitada global de material, mão de obra e equipamentos, para fornecimento e instalação de elevadores para o Centro Administrativo – Paço Municipal, na avenida Sebastião Vaz de Oliveira”.

A visita técnica será realizada até o dia 23 de julho por representante devidamente credenciado. O agendamento é feito pelo telefone (17) 3405 – 9700 – Ramal 9814, no horário das 9h às 15h. Já os envelopes com as propostas serão recebidos até às 13h30 do dia 24 de julho, na Secretaria Municipal da Administração – Divisão de Licitações, na rua Pará, 3227, no bairro Patrimônio Velho.

Mais informações podem ser obtidas no edital completo, que está na Secretaria da Administração, ou ainda pelo site votuporanga.sp.gov.br. Esclarecimentos podem ser obtidos também no telefone (17) 3405 – 9700.

Para que a Prefeitura possa investir R$ 231 mil nos elevadores, foi preciso a aprovação dos vereadores. O projeto foi votado e aprovado no dia 27 de abril por oito votos a cinco. Pelo regimento interno da Casa, era necessária maioria absoluta, ou seja, exatamente oito votos para a aprovação. Dois motivos fizeram o projeto da Administração Municipal virar polêmica na Câmara: o momento financeiro do município e do país em razão da pandemia de coronavírus e o os gastos excessivos com a obra que já passa de R$ 13 milhões.