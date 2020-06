Autorização foi publicada há pouco no Diário Oficial do Município

publicado em 10/06/2020

Foto: A Cidade

Franclin Duarte

franclin@acidadevotuporanga.com.br

O prefeito de Votuporanga, João Dado (PSD), publicou no final da tarde desta quarta-feira (10) um decreto autorizando a reabertura do comércio conforme a fase laranja do Plano São Paulo de retomada econômica. Os comerciantes terão que optar, no entanto, entre o período matutino (das 9h às 13h) ou vespertino (das 13 às 17h) para atuar.

A fase laranja do Plano São Paulo permite a reabertura gradual, mas com restrições, do funcionamento de escritórios, comércio, shoppings (ou galerias), concessionárias e imobiliárias.

Bares, restaurantes salões, barbearias e academias de Votuporanga seguem fechados, no mínimo, até o próximo dia 28. Isso porque a reclassificação da região na fase 2 (laranja) do Plano São Paulo de retomada econômica não permite a abertura destes estabelecimentos.