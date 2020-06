Além dos petrechos ilegais, os policiais apreenderam um bote e 56kg de pescados que serão doados a instituições filantrópicas

publicado em 03/06/2020

Os policiais ambientais de Votuporanga flagraram o homem com 250 metros de rede e 56kg de pescados (Foto: Polícia Ambiental)

Franclin Duarte

A Polícia Militar Ambiental de Votuporanga autuou um pescador por pesca ilegal, na madrugada desta quarta-feira (3), no rio São José dos Dourados. O homem, identificado pelas iniciais T. M.S, foi flagrado usando redes ilegais em “cevas” de outros pescadores amadores em um local conhecido como “Pedro Quimcas”.

De acordo com a ocorrência, os militares faziam patrulhamento ambiental rural quando se depararam com um veículo estacionado às margens do rio. Cientes de denúncias de que, durante a noite, indivíduos estariam pescando ilegalmente com redes em meio às “cevas” de outros pescadores, os policiais iniciaram uma incursão pela mata e encontraram o acusado.

Ele estava em um bote inflável e foi flagrado enquanto retirava da água uma rede de 250 metros com malhas de 100 milímetros e um metro de altura, bem como 56 quilos de pescado das espécies Curimbatá e Cascudo.

Diante do flagra, T. M.S, acabou confessando ser pescador amador e que estaria praticando pesca com redes. Devido à convicção legal de que o autor praticava ato de pesca com uso de petrecho proibido, foi lavrado o Auto de Infração Ambiental “por pescar mediante a utilização de petrecho não permitido.

Foram apreendidos com o infrator além das redes e pescados, um bote inflável da marca Intex modelo Club-400 com capacidade de 200 quilos nas cores amarela e vermelha, uma caixa térmica de cor azul sem a tampa e uma bomba de inflar sem marca e modelo aparente na cor vermelha, sendo todos apreendidos e depositados na sede da Polícia Ambiental.