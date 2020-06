Ela mandou foto de um bar com pessoas aglomeradas na calçada para beber

publicado em 13/06/2020

Ela mandou foto de um bar com pessoas aglomeradas na calçada para beber (Foto: Arquivo pessoal)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brMesmo com divulgação constante em todos os meios de comunicação praticamente 24 horas por dia, muitos moradores de Votuporanga seguem desrespeitando as regras impostas para evitar a propagação do coronavírus na cidade.Todos os dias no município são relatados casos de desrespeito às imposições. Em Votuporanga há inclusive um número para a população fazer denúncias anônimas: 0800 – 771 – 8070. A Vigilância Sanitária conta com um plantão para atender e solucionar denúncias relacionadas à aglomeração de pessoas em espaços públicos e privados, tais como, estabelecimentos comerciais, praças, igrejas, campos de futebol, casas de festas, entre outros.No feriado de Corpus Christi, anteontem, homens foram flagrados em um bar localizado na rua Tietê, no bairro Santa Eliza. Uma moradora da cidade, que preferiu não ser identificada, tirou uma foto e encaminhou para a redação do jornal A Cidade. “Estou aqui para fazer essa denúncia, pois acho um cúmulo e um falta de respeito. O nosso prefeito não nos deixa trabalhar, mas o bar está aberto com pessoas aglomeradas, tomando a suas cervejas”, escreveu.A mulher relatou ainda que seu marido é barbeiro, porém não pode trabalhar por conta da decisão municipal. “E essa é a única fonte de renda da nossa família”, relatou, indignada.O bar, conforme informações da munícipe, fica aberto todos os dias, quando a situação sempre se repete. Ela disse que nunca viu fiscais no estabelecimento.Segundo a Prefeitura, o 0800 conta com a parceria da Polícia Militar que atua em conjunto com os fiscais da Vigilância Sanitária para o atendimento das denúncias. O canal de atendimento é 24 horas, funcionando inclusive aos finais de semana, no período da noite e feriados.