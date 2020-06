Ele chegou a ser socorrido com vida por uma unidade do Samu, mas acabou não resistindo

publicado em 20/06/2020

Um acidente na rodovia Péricles Belini acabou tirando a vida do motociclista (Foto: Votuporanga Tudo)

Franclin Duarte

franclin@acidadevotuporanga.com.br

O motociclista de Cardoso que se envolveu em um acidente na Rodovia Péricles Belini na manhã deste sábado (20), acabou não resistindo e morreu. O corpo da vítima, identifica apenas pelas iniciais A.A.A, foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) onde passa por exame necroscópico antes de ser liberado à família para o sepultamento.

A.A.A trafegava pela pista quando, por motivos ainda a serem apurados, acabou batendo na traseira de um caminhão basculante que transportava areia. Ele sofreu ferimentos graves mas chegou a ser socorrido com vida por uma unidade do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas acabou vindo a óbito.