O nome da vítima ainda não foi divulgado

publicado em 20/06/2020

(Foto: Reprodução Votuporanga Tudo)

Um motociclista de Cardoso ficou gravemente ferido após um acidente na Rodovia Péricles Belini na manhã deste sábado (20). O nome da vítima, que foi socorrida por uma unidade do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) até a Santa Casa de Votuporanga, ainda não foi divulgado.

De acordo com as informações iniciais, o motociclista trafegava pela pista quando colidiu com a traseira de um caminhão que transportava areia.

Seu estado clínico é considerado grave.