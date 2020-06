Seu sepultamento aconteceu ontem, por volta das 14h30, no Cemitério Parque Jardim das Flores

publicado em 29/06/2020

Os procedimentos fúnebres seguiram os protocolos da OMS (Foto: Reprodução/Google Street Views)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brUm morador do São Cosme, de 49 anos, é a 13ª vítima do coronavírus em Votuporanga. Ele estava internado para uma cirurgia no Hospital de Base, em Rio Preto, quando apresentou os primeiros sintomas no último dia 24 e acabou não resistindo e veio a óbito no domingo 28.A vítima, que não terá o nome divulgado a pedido da família, possuía diversas comorbidades. Seu sepultamento aconteceu ontem, por volta das 14h30, no Cemitério Parque Jardim das Flores, em Votuporanga.Os procedimentos fúnebres seguiram os protocolos da OMS (Organização Mundial da Saúde), ou seja, sem velório e com caixão lacrado.