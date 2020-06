Das 409 pessoas que contraíram o vírus na cidade desde o início da pandemia, 253 já o venceram

publicado em 27/06/2020

O senhor Gentil Dal Ben, de 78 anos, foi um dos últimos a vencer a Covid-19 em Votuporanga (Foto: Santa Casa de Votuporanga)

Franclin Duarte

Se por um lado a crescente no número de casos de coronavírus em Votuporanga tem assustado, por outro as curas trazem alento. Das 409 pessoas que testaram positivo para a doença desde o início da pandemia na cidade, 253 já estão curadas, o que representa 61% do total de casos.

Dos outros 144 casos (já desconsiderando os 12 óbitos), 10 estão internados, sendo que nove estão em estado grave e os demais estão em tratamento e monitoramento domiciliar.

