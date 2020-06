Dupla irá mostrar seu repertório eclético no projeto da Rádio e TV Unifev, a partir das 19h, com transmissão pelo canal 53.1 da emissora e redes sociais

publicado em 17/06/2020

O projeto tem o apoio da Unifev, Colégio Unifev, LOF Professional, Marão Seguros, A Joia e Porecatu Supermercados e Laboratório Cythos (Foto: Divulgação/Santa Casa de Votuporanga)

Já está virando rotina incluirmos aquela apresentação de “responsa” na programação do fim de semana! O projeto Rádio e TV Unifev nas Lives mostrou para que veio: ajudar a Santa Casa de Votuporanga, com muita música e solidariedade!Nesta sexta-feira (19/6), a dupla sertaneja Luckas e Thiago domina o palco por uma causa nobre: arrecadar doações para o Hospital, que atende 53 cidades da região. A partir das 19h, os votuporanguenses vão cantar todas, com muito talento e carisma.O público pode esperar um repertório variado. “O show será bem eclético. Somos sertanejos, porém mostraremos outros estilos musicais que gostamos. Acredito que agradará todos os gostos”, adiantou Thiago.Ele falou sobre a satisfação de receber convite para o projeto. “Ficamos muito honrados e felizes em fazer parte de uma causa tão nobre nesse momento difícil que todos passamos. Estamos muito empolgados e queremos levar diversão para todos que estão em casa”, complementou.Se o objetivo é colaborar, fiquem atentos em como ajudar o Hospital. Ao longo da transmissão, as doações podem ser feitas em dinheiro por meio de um código QR Code ou com transferências na conta bancária. Além disso, haverá número de WhatsApp da equipe de Captação de Recursos para arrecadar as colaborações.Se a dupla tem alguma relação com a Instituição, isso não há dúvidas e vem de berço. Luckas e Thiago nasceram na maternidade da Santa Casa. “Somos votuporanguenses e, sempre que precisamos, recorremos ao Hospital. A Santa Casa é ponto de referência da saúde não só para Votuporanga mas também para as cidades vizinha. Como cidadãos, estamos felizes com a oportunidade de poder ajudar de alguma forma”, destacou.O provedor da Instituição, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu a dupla e todos os envolvidos. “Em momentos como de pandemia e crise, a união faz a diferença ainda mais. Estamos muito agradecidos por todos os artistas que aceitam o convite da Rádio e TV Unifev, doando seu talento. Também gostaria de valorizar toda a equipe técnica da emissora, que atua de forma impecável e, principalmente, cada morador que contribuiu. São atitudes como essa que garantem mais humanização e qualidade nos atendimentos”, frisou.O projeto tem o apoio da Unifev, Colégio Unifev, LOF Professional, Marão Seguros, A Joia e Porecatu Supermercados e Laboratório Cythos.