Antes de decidir o magistrado quer ouvir o prefeito João Dado e representantes do Sincomércio e da Santa Casa,

publicado em 03/06/2020

O juiz Sergio Martins Barbatto Júnior quer ouvir todos os lados antes de decidir (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Franclin Duarte

franclin@acidadevotuporanga.com.br

O juiz da 4ª Vara Cível de Votuporanga, Sergio Martins Barbatto Júnior, quer realizar uma reunião virtual com a participação do prefeito João Dado (PSD), de representante do Sincomércio (Sindicato do Comércio Varejista de Votuporanga) e da Santa Casa, antes de julgar a liminar que pede a reabertura do comércio na cidade. O encontro foi pré-agendado para as 15h de quinta-feira (4).

