publicado em 22/06/2020

(Foto: Reprodução/ Redes Sociais)

Um jovem, de 27 anos, morreu durante uma partida de futebol ontem, na Vila Carvalho, bairro rural de Votuporanga. Lucas Batista teria sofrido um mal súbito enquanto jogava e acabou vindo a óbito.De acordo com pessoas que presenciaram o ocorrido, o jovem, que era zagueiro, chegou a ser socorrido por amigos, mas acabou não resistindo. Seu falecimento foi registrado como parada cardíaca.Morador da rua a rua Paulo Moretti, no Pozzobon, Lucas era muito querido na cidade o que restou comprovado nas várias publicações de pesar nas redes sociais.Lucas deixa os pais Sebastião Gaia Luiz e Roseli Batista da Silva. Seu sepultamento ocorreu por volta das 14h desta segunda-feira no cemitério Municipal de Jales.