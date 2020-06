Em meio a uma crise institucional no governo João Dado, um dos homens fortes do governo pediu para sair

publicado em 01/06/2020

Seba era um dos homens fortes do governo (Foto: Reprodução redes sociais)

Franclin Duarte

franclin@acidadevotuporanga.com.br

Em meio a uma crise institucional no governo João Dado (PSD), o secretário Municipal de Planejamento, Jorge Augusto Seba, pediu demissão do cargo. Sua exoneração foi publicada na edição desta segunda-feira (1) do Diário Oficial do Município.

Seba era um dos homens fortes do governo. Ela já ocupou o cargo de diretor de Obras da Prefeitura de Votuporanga, entre 1978 e 1983. Foi assessor de Planejamento entre 1983 e 1988. Também foi vereador entre 1989 e 1992, ocupando o cargo de Presidente da Câmara. Ele foi ainda professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Unifev e Secretário de Desenvolvimento Urbano, entre 2009 e 2016, na gestão do ex-prefeito Junior Marão.

Ainda não se sabe os motivos que o levaram a pedir demissão, porém sabe-se de uma crise nos bastidores do Paço Municipal envolvendo aliados do prefeito nos últimos dias, em razão de algumas de suas decisões, entre elas a notificação extrajudicial que culminou no fim da Campanha “Votu Solidária”.

A exoneração coincide também com o último dia do prazo para desvinculação de cargos públicos para disputa eleitoral deste ano. Seba figura como um dos pré-candidatos a prefeito de Votuporanga.



Substituta

Para o lugar do ex-secretário, João Dado nomeou a servidora pública municipal Tássia Gélio Coleta Nossa, que até então atuava como chefe do Departamento de Habitação.