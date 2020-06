Em um vídeo divulgado em suas redes sociais, o arquiteto e urbanista fez o anúncio oficial

publicado em 19/06/2020

Jorge Seba (Reprodução/Redes sociais)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brAgora é oficial: o arquiteto e urbanista Jorge Augusto Seba (PSDB) é pré-candidato a prefeito de Votuporanga. Em um vídeo divulgado em suas redes sociais ele fez o anúncio e falou em unir a cidade novamente.Seba começa revelando que tem recebido muito carinho desde que saiu da Secretaria Municipal de Planejamento. Jorge é arquiteto e urbanista, formado pela Universidade Federal de Brasília e tem mestrado em planejamento urbano. “Tenho um orgulho enorme de ser um cidadão votuporanguense, foi aqui, desde os meus primeiros passos, que recebi a educação e o caráter dos meus pais”, disse.São quase 25 anos trabalhando na administração pública: foi diretor de Obras no mandato do prefeito João Nucci, de Planejamento no governo Mário Pozzobon. Ele foi ainda vereador e presidente da Câmara na década de 1990. “Em 2009, aceitei o convite do então prefeito Juninho Marão para fazer parte da sua administração e pude contribuir para o crescimento de nossa cidade, em especial na condução do maior programa habitacional da nossa história, com a entrega de mais de 2 mil casas”, destacou.Nos últimos anos, esteve à frente da Secretaria de Planejamento, onde liderou o novo plano diretor do município. “Com a participação da população, descobrimos as necessidades dos cidadãos de cada bairro e cada seguimento, e com isso traçamos as diretrizes do nosso crescimento para os próximos dez anos”, explicou.Por conta de sua participação na comunidade votuporanguense ao longo dos anos, Seba decidiu colocar seu nome à disposição como pré-candidato a prefeito pelo PSDB. “Os anos dedicados a Votuporanga e a experiência de ter trabalhado com prefeitos distintos na forma de pensar e governar, me capacitam ainda mais”, apontou.O pré-candidato afirmou ser uma pessoa de diálogo permanente: “é importante ouvir toda a comunidade com humildade e respeito, e também unir a cidade de novo, porque Votuporanga só cresceu quando esteve unida”.