Enquanto Votuporanga fecha suas portas, a região inteira está reabrindo

publicado em 02/06/2020

Dado negou que as flexibilizações comandadas por ele desencadearam a reação de agora (Foto: A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brEnquanto Votuporanga fecha suas portas, a região inteira está reabrindo, conforme a fase laranja do Plano São Paulo de Retomada Econômica. Questionado pelo jornalsobre se acreditava que as flexibilizações comandadas por ele, de forma antecipada, na contramão do que era realizado no restante do estado, desencadearam a reação de agora, o prefeito João Dado (PSD) disse que não.Segundo ele, não há nenhuma análise técnica que possa sinalizar essa situação. “Nós não vamos voltar à estaca zero. As atividades essenciais que o estado comandou continuarão a ser abertas. Todas as práticas que foram feitas de flexibilização anteriores não levaram ao aumento de casos, o que levou ao aumento de casos e que nós estamos imaginando é que nós tivemos uma flexibilização na região de Votuporanga”, disse o prefeito.O A Cidade insistiu então sobre os motivos que o levaram a voltar atrás e revogar as flexibilizações já que, segundo ele, uma coisa, não estava ligada a outra. Ele disse então que essa era uma ilação errônea.“Exatamente porque as flexibilizações representam um abrandamento da do distanciamento social e nós estamos exatamente comandando o retorno a um maior distanciamento social, que é um dos índices que demonstram a faixa que nós vamos estar enquadrados pelo decreto do estado. Sua pergunta pode levar a uma ilação e eu já quero antecipar que isso não seja feito, porque o motivo dessa providência nossa é de consequência regional e não de Votuporanga”, finalizou.O Jornal da Cidade, da rádio, realizou uma ronda com repórteres de rádios parceiras em Fernandópolis, Santa Fé do Sul, Cardoso, Tanabi, Mirassol e Rio Preto. Em todas as cidades os noticiaristas trataram da retomada econômica em seus municípios e as medidas de segurança adotadas em todos eles.