Município se uniu para o 2º Arrastão do Bem, com objetivo de beneficiar milhares de pacientes

publicado em 22/06/2020

O 2º Arrastão do Bem em prol do Hospital é realizado pelos voluntários, em parceria com a Prefeitura e Câmara Municipal (Foto: Divulgação/Santa Casa de Votuporanga)

“Em face da crise que tomou conta do mundo, as armas para enfrentar serão coragem, lucidez e empatia; em relação ao outro, empatia em relação ao coletivo. Vamos respirar fundo, aproveitar este momento para repensar nossas relações. Nossas relações com o outro, com a alimentação, com o consumo, com nós mesmos. Vai passar, mas a hora de fazer é agora. Estamos juntos”. Essa frase de Ronaldo Braga traduz o atual momento, em que a solidariedade se sobressai à pandemia do Coronavírus.

Floreal está vivenciando muita generosidade e amor ao próximo. Até o dia 30 deste mês, toda a comunidade pode contribuir com a Santa Casa de Votuporanga, referência para 53 cidades da região.

O 2º Arrastão do Bem em prol do Hospital é realizado pelos voluntários, em parceria com a Prefeitura e Câmara Municipal. Os moradores podem destinar leite para a Instituição, que fornece 1.700 refeições diárias a pacientes e acompanhantes.

O diretor municipal da Saúde de Floreal, Luís Alberto Bergamasco, mais conhecido como Beto, explicou sobre a iniciativa. “Selecionamos dois pontos de coleta. Caixas de papelão foram fixadas na unidade de saúde e no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) para facilitar na logística. Contamos com toda a população para nos ajudar nesta grande causa”, afirmou.

Beto destacou a importância da Santa Casa para a região. “É o Hospital de grande relevância para os municípios, com atendimentos na média e alta complexidades. A Instituição nos ampara nos momentos mais difíceis e estamos fazendo nossa parte para colaborar com quem necessita”, complementou.

O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, agradece pela iniciativa. “Consumimos, em média, 100 litros de leite por dia. Cada doação garantirá mais qualidade e humanização nos atendimentos, fazendo com que os pacientes possam ser acolhidos com muito amor. Agradecemos desde já os envolvidos nesta ação do bem e que salva vidas”, finalizou.