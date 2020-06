No mesmo período quatro pessoas testaram positivo

publicado em 14/06/2020

As informações são do Boletim Epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brA Secretaria Municipal de Saúde descartou 82 suspeitas de coronavírus em Votuporanga. No sábado (13) o Boletim Epidemiológico registrava 421 exames negativos desde o início da pandemia, já neste domingo (14) esse número saltou para 503.No mesmo período, outras quatro pessoas testaram positivo para Covid-19, totalizando 184 ocorrências. Destas, nove estão internadas, sendo que três estão em estado grave, na UTI (dois respiram com a ajuda de aparelhos).Houve acréscimo também no número de suspeitos. Mais dez pessoas apresentaram sintomas da doença e estão em investigação. Um deles está internado.Dos 184 casos confirmados, 107 já estão curados, sete falecesram e os demais seguem em tratamento. Há também um óbito suspeito aguardando o resultado dos exames.Outras 497 pessoas apresentaram sintomas não graves e estão sendo monitoradas pela Secretaria Municipal de Saúde.