Turma III foi a primeira a participar de uma colação de grau nesse formato realizada pela Instituição; transmissão foi feita pelo Teams e Youtube na manhã desta terça-feira

publicado em 23/06/2020

Assista, na íntegra, à Cerimônia de Colação de Grau e ao Culto Ecumênico pelo canal do Youtube da Unifev (Foto: Divulgação/Unifev)

Os formandos 2020 do curso de Medicina da Unifev passaram por um momento único e um tanto quanto “diferente” na manhã desta terça-feira (dia 23). 61 alunos da 3ª turma da graduação colaram grau de forma totalmente on-line, cada um em suas casas. Esta é a primeira vez que a Instituição realiza uma cerimônia nesse formato.Presencialmente, no Campus Centro, seguindo todas as recomendações dos órgãos de Saúde, estiveram reunidos o Reitor da Unifev, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon; a Pró-Reitora Acadêmica, Profa. Dra. Encarnação Manzano; a coordenadora-adjunta do curso e homenageada com o nome da turma, Profa. Ma. Marlene Moraes Rosa Chinelato; o docente e patrono da turma, Prof. Me. Wagner Moneda Telini; e o coordenador da graduação e paraninfo, Prof. Me. Mauro Esteves Hernandes.Os formandos puderam acompanhar a cerimônia pela plataforma Teams, sendo transmitida ao vivo pelo canal do Centro Universitário no Youtube. No mesmo dia, momentos antes, também foi transmitido o Culto Ecumênico em homenagem à turma, na Catedral Nossa Senhora Aparecida.Durante a colação, em seu discurso, o Prof. Wagner afirmou que a pandemia treinou os alunos, ao extremo, na resiliência, pois todos amadureceram muito ao longo deste período.“A nossa academia deve se orgulhar da turma mais estudiosa que passou por ela. Só peço que vocês enfrentem essa ‘guerra’ perto de nós, pois ainda estamos aprendendo a lidar com a situação. Na verdade, precisamos de vocês aqui, pensando juntos. Vocês são os melhores nisso, parabéns!”.Na sequência, o Prof. Mauro relembrou momentos importantes junto aos formandos. “Vocês foram fundamentais e defenderam fortemente a nossa Instituição durante o processo de reconhecimento do curso, em 2018. Participaram, também, ativamente, da lapidação do nosso internato. E, como não podia ser diferente, a turma III foi a que prestou o primeiro Enade do curso de Medicina Unifev, orientados, de perto, pela Profa. Marlene Chinelato. Portanto, essa turma não poderia ter outro nome. Vocês são responsáveis, perseverantes e focados. Parabéns a todos!”, completou.Em sua fala, a Profa. Marlene não conteve a emoção ao mencionar os inúmeros desafios enfrentados pelos formandos. “Hoje vocês concretizam um sonho, fruto de vossos esforços, mas, também, é um sonho de todos que estiveram com vocês nesta caminhada. Continuem assim, determinados e persistentes, honrem suas próprias histórias e não tenham medo, encarem os desafios. Dar nome à terceira turma de Medicina do Centro Universitário de Votuporanga foi uma surpresa inesperada, que fez meu coração tremer por muitos dias. É uma grande alegria e honra, muito obrigada!”.Em seguida, a aluna Letícia Fernandes Garcia foi consagrada com a Láurea Acadêmica, uma homenagem para aqueles que se destacaram ao longo da graduação e fizeram a diferença durante o curso.Em seu pronunciamento final, o Reitor da Unifev, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, ressaltou o momento inédito pelo qual a Instituição está passando.“Não é por acaso que tudo isso esteja acontecendo agora, existe uma mão invisível por trás de tudo isso. E, também para vocês, não é gratuitamente e não ocorre sem uma razão efetiva. Vocês ficarão na história da Unifev por dois motivos: obviamente, por serem a terceira turma do curso de Medicina e, em segundo, por serem os primeiros a participar de uma colação de grau virtual. Para nós, tudo isso é novidade e vocês são os responsáveis por contar essa história. Agradecemos por terem ficado conosco e, em especial, a todo o corpo docente da graduação, que faz desse curso muito especial e único. Parabéns!”.Assista, na íntegra, à Cerimônia de Colação de Grau e ao Culto Ecumênico pelo canal do Youtube da Unifev: www.youtube.com/user/UnifevVotu