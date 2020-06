Secretarias de Direitos Humanos e da Saúde iniciam testagem de pessoas em situação de rua

publicado em 15/06/2020

A Prefeitura de Votuporanga, por meio de ação conjunta entre as Secretarias da Saúde e de Direitos Humanos, iniciou testagem para a Covid-19 em pessoas que vivem em situação de rua, assim como nos assistidos por entidades que atendem pessoas que vivem nessa situação. A ação teve início no feriado, última quinta-feira (11), e está sendo realizada inclusive aos finais de semana e período noturno.De acordo com o Secretário de Direitos Humanos, André Figueiredo, até o momento, 31 pessoas foram submetidas à testagem e quatro delas tiveram resultados positivos para o coronavírus. Não houve necessidade de internação em nenhum dos casos. Em um deles, o morador foi acolhido pela família, que também reside em Votuporanga. Os demais estão mantidos em isolamento dentro das instituições, e monitorados por uma equipe multiprofissional da Secretaria da Saúde.Todas essas instituições estruturaram, previamente, um espaço adequado para o isolamento desses pacientes confirmados com o Coronavírus em Votuporanga. “O protocolo repassado pela Secretaria da Saúde está sendo aplicado para assegurar a saúde de todos os residentes desses abrigos. Além disso, a equipe da Secretaria de Direitos Humanos fornece máscaras de proteção facial e álcool gel aos atendidos”, ressalta Figueiredo.Na próxima quinta-feira (18), as Secretarias de Direitos Humanos e da Saúde farão uma importante ação para a vacinação contra a gripe dos moradores de rua, assim como dos demais assistidos pelas instituições que atendem pessoas em situação de rua. Atualmente, esses locais abrigam 65 pessoas.“Esses trabalhos direcionados às pessoas em situações de rua têm se mostrado fundamentais para conter a propagação do Coronavírus no Município. Entendemos a necessidade do caráter permanente dessas ações conjuntas para que, assim, possamos garantir os cuidados necessários à essa população tão vulnerável”.