Campanha Leão Amigo da Criança, do Adolescente e do Idoso arrecada parte do imposto de renda para as entidades assistenciais de Votuporanga

publicado em 16/06/2020

O valor arrecadado até dezembro de 2019 para ser utilizado no decorrer de 2020 para o FMDCA foi de R$ 292.900,00 e para o FMI, R$ 129.477,54 (Foto: Divulgação/Prefeitura)

Segue até o dia 30 de junho o prazo para a entrega da declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) de 2020. Em Votuporanga, a Campanha Leão Amigo da Criança, do Adolescente e do Idoso possibilita a destinação de parte do imposto de renda para as entidades assistenciais inscritas com projetos que fazem a diferença na vida dos seus atendidos. O contribuinte que destinar parte do imposto receberá o valor de volta na sua restituição.As destinações podem seguir para o FMDCA (Fundo Municipal da Criança e do Adolescente) ou para o FMI (Fundo Municipal do Idoso), onde são financiados projetos de entidades da cidade que cuidam dos respectivos públicos.O valor arrecadado até dezembro de 2019 para ser utilizado no decorrer de 2020 para o FMDCA foi de R$ 292.900,00 e para o FMI, R$ 129.477,54.O Secretário de Assistência Social, Thiago Augusto Francisco, deseja que a arrecadação supere as expectativas em 2020. Para ele, quanto maior for a doação, melhor será a ajuda para a população. "É o momento exato para ajudar nossas crianças, adolescentes e idosos".O montante arrecadado com as destinações é repassado através de convênio firmado entre o Poder Público e as entidades assistenciais que realizam vários serviços em prol da população, sendo que quanto maior for a destinação, maior será o repasse.A presidente do Recanto Tia Marlene, Maria de Lourdes Morais (Malu), opina que neste ano as arrecadações devem aumentar, já que o atual cenário despertou em muitas pessoas o lado solidário de pensar no próximo. "Eu acredito que a vida é feita de oportunidades. Talvez este momento que passamos veio para nos fazer seres humanos melhores, principalmente a oportunidade para nos doarmos mais, praticarmos a solidariedade".Luzia de Souza Pupim está à frente da Comunidade São Francisco de Assis, que também recebe recursos. Ela analisa que esses projetos auxiliam as famílias no desenvolvimento dos filhos. "Quando não estão na escola, ficam nas entidades, recebendo todo apoio e direcionamento para o bem".Maria Augusta Caetano Marques, a Lia, é presidente do Lar Viver Bem, que atende o público idoso. Ela afirma que as entidades assistenciais dependem muito de doações e toda ajuda é bem-vinda. "Os que podem doar, que nos ajudem. Vamos fazer um gesto de caridade, visitando e conhecendo o trabalho de cada entidade e sua linha de atuação, para ver a necessidade de cada uma. A felicidade vem para os dois lados: para quem doa e para quem recebe".