Números deste sábado do município acompanharem a tendência de alta nos casos durante a semana; duas mortes seguem sendo investigadas

publicado em 20/06/2020

Números da Covid-19 atualizados neste sábado em Votuporanga (Foto: Arte/Prefeitura de Votuporanga)

Da redação

De acordo com o Boletim Epidemiológico da Secretaria Municipal da Saúde, divulgado no início da noite deste sábado, dia 20, Votuporanga registrou mais uma morte por Covid-19 e 23 novos casos. Esta é a décima morte na cidade. Outros dois óbitos suspeitos ainda estão sendo investigados.



A morte registrada trata-se de uma idosa, de 83 anos, com comorbidades, que estava hospitalizada. Um outro óbito suspeito por Coronavírus também foi registrado neste sábado. Trata-se de um homem, na faixa etária de 70 a 79 anos, com comorbidades. A Secretaria da Saúde aguarda resultado do exame que foi colhido e enviado para análise laboratorial.



Novos casos

A Secretaria da Saúde também divulgou que Votuporanga registrou somente nas últimas 24h mais 23 casos do novo vírus. No total, o município chega a 281 casos confirmados. O número de casos suspeitos em investigação é de 77. Veja abaixo o quadro dos pacientes confirmados com o novo vírus neste sábado:



- Masculino (1 caso) de 15 a 19 anos;

- Masculino (2 casos) e Feminino (4 casos) de 20 a 29 anos;

- Masculino (1 caso) e Feminino (2 casos) de 30 a 39 anos;

- Masculino (1 caso) e Feminino (2 casos) de 40 a 49 anos;

- Masculino (1 caso) e Feminino (1 caso) de 50 a 59 anos;

- Masculino (2 casos) e Feminino (3 casos) de 60 a 69 anos;

- Feminino (1 caso) de 70 a 79 anos;

- Masculino (1 caso) e Feminino (1 caso) a partir de 80 anos.