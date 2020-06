Em resumo, Votuporanga volta ao status inicial da quarentena no município, ou seja, todas as flexibilizações posteriores foram revogadas

publicado em 01/06/2020

As novas medidas foram anunciadas no domingo (31) em coletiva de imprensa (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

franclin@acidadevotuporanga.com.br



O prefeito João Dado (PSD) acompanhada da secretária Municipal de Saúde, Márcia Reina, anunciou no domingo (31) que Votuporanga não irá aderir à fase 2 (laranja) do Plano São Paulo de retomada econômica, mas sim à fase 1 (vermelha), a mais restritiva do plano. O decreto foi publicado na manhã desta segunda-feira (1) em edição Extra do Diário Oficial do município e tem validade até o dia 15 de junho.

Com isso, em resumo, Votuporanga volta ao status inicial da quarentena no município, ou seja, todas as flexibilizações posteriores foram revogadas.

Sendo assim, salões de beleza, barbearias, academias, clubes sociais, serviços de mototaxi, cultos religiosos e estabelecimentos não essenciais terão que novamente baixar suas portas. O comércio não poderá abrir mais uma porta para o recebimento de pagamentos.

Apenas farmácias, hospitais, clínicas, lavanderias, hotéis supermercados, mercados, açougues e similares, bem como clínicas veterinárias, estabelecimentos de saúde animal (Pet Shop), Postos de combustíveis e estabelecimentos relacionados à construção civil, estão autorizados a funcionar.

Restaurantes, lanchonetes e similares poderão apenas atender em sistema delivery e drive trhu.