O 1º dia de retomada econômica foi de grande movimentação, principalmente para as compras do Dia dos Namorados

publicado em 13/06/2020

O primeiro dia de retomada econômica em Votuporanga foi de movimentação intensa no comércio local (Foto: A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brO comércio de Votuporanga reabriu ontem as suas portas depois de 79 dias fechado em razão da quarentena do coronavírus. O 1º dia de retomada econômica se deu após o prefeito João Dado (PSD) publicar um decreto na quarta-feira (10) enquadrando o município na faixa laranja do Plano São Paulo. Comerciantes celebraram, mesmo podendo abrir apenas em um período.O jornal A Cidade foi às ruas conferir a movimentação, conversou com comerciantes e consumidores sobre a retomada gradual da economia. As expectativas são positivas, porém ainda de muita incerteza.Tatiana Biliato, gerente da Chocolates Brasil Cacau, disse que a reabertura trouxe ânimo para o comércio, ainda mais numa das datas onde há maior movimentação: o Dia dos Namorados. Ela espera, porém, que a retomada agora seja definitiva“Foi uma volta muito boa para nós, estamos ‘bombando’, graças a Deus. Essa data veio para nos dar um respiro, uma folga para gente. Com as medidas de segurança, máscaras, álcool em gel, distanciamento dá para todo mundo trabalhar tranquilo. Agora espero que continue aberto, cada um tomando o devido cuidado para seguirmos nossas vidas”, comentou.Já Sueli Santos, responsável pela loja O Boticário, afirmou que se cada um fizer a sua parte, tanto os comerciantes quanto os consumidores, é possível conciliar a retomada da economia com os cuidados com a saúde.“Ainda tenho muito receio de reabrir e depois fecharem novamente, mas a expectativa é boa, ainda mais no Dia dos Namorados. Estamos torcendo muito para que tudo dê certo, mas para isso teremos que fazer um trabalho muito bem feito de conscientização das pessoas, pois o vírus não vai acabar e enquanto não vier a vacina temos que tomar muita precaução. Se cada um fizer a sua parte, tem tudo para dar certo e não adianta a gente ficar colocando a culpa só no governo, isso é uma luta nossa também, lógico que temos que esperar muito dos nossos governantes, mas depende ainda mais de cada um de nós”, disse.João Lucas Petrili, responsável pela Koxixo Jeans, disse que mesmo ainda em meio período a reabertura é motivo de comemoração.“É uma alegria muito grande para nós, tendo em vista que já desde março estamos fechados, atendendo delivery, mas não com o resultado necessário. Então, graças a Deus, hoje é um dia muito feliz para nós para podermos abrir pelo menos meio período. Estávamos preocupados, pois sem faturamento não se paga nada, mas agora, se Deus quiser, daqui para frente tudo vai voltar ao normal”, concluiu.A reabertura também foi muito comemorada pelos consumidores. Muitos aproveitaram a retomada para garantir o presente do Dia dos Namorados.“Eu estou contente em ver o comércio funcionando assim, a gente vê o pessoal mantendo a distância um do outro, vem prevenido com a máscara, controlando com a senha e o pessoal nas portas. É assim que tem que ser mesmo, não dava para ficar tudo parado. Ainda prefiro comprar presencialmente do que pela internet, ainda mais agora no dia dos namorados”, disse a dona de casa Arlinda Fernandes do Nascimento.Darlei de Souza, de 59 anos, também foi privilegiou o comércio local para fazer as compras para o Dia dos Namorados, e disse que a partir de agora, com os devidos cuidados, a vida deve seguir.“Vim comprar um presente para o Dia dos Namorados e aproveito para parabenizar a atitude do prefeito em liberar o comércio de Votuporanga, iniciativa ótima ajudando os comerciantes e a população. Com todo o cuidado que deve ser feito e vida que segue”, completou.Já Bruno Fernandes da Silva, de 20 anos, aproveitou a reabertura para fazer as compras que esperou a quarentena inteira para fazer. “Eu achei isso bom, a situação vai melhorar. No momento estou fazendo compras para mim mesmo, coisas básicas do dia a dia que preferi esperar para comprar pessoalmente, a comprar online. E com certeza, respeitar o que está previsto e tudo logo se normalizará”, concluiu.