Lives sertanejas destinam junto com reportagem da emissora Record TV Rio Preto, doações em prol a cirurgia do Pedrinho

publicado em 06/06/2020

Lives sertanejas destinam junto com reportagem da emissora Record TV Rio Preto, doações em prol a cirurgia do Pedrinho (Foto: Arquivo Pessoal)

Lara GioloEstagiária sob supervisãolara@acidadevotuporanga.com.brNo último fim de semana, várias lives arrecadaram doações em prol a cirurgia do menino Pedro de Cosmorama. O garoto faz acompanhamento desde os dois anos, pois sofre com uma doença rara chamada Hermatoma Hipotalâmico, conhecida como Epilepsia Gelástica.Por causa da doença, Pedrinho tem crises de risos sem controle a qualquer momento, chegando até perder o sentido quando se recupera. Ele sempre tomou remédios, fez e refez vários exames e passou por muitos médicos excelentes, mas nenhum com especialização na doença.O custo da cirurgia fica em torno de R$ 200 mil e ela é realizada na França, por conta da tecnologia e dos recursos serem mais avançados. Muitas pessoas e cantores da região abraçaram a causa e em apenas uma semana foram destinados R$ 20 mil.De acordo com a mãe de Pedrinho, Nathani Rodrigues, cada dia que passa o tumor está aumentando e as crises estão se tornando ainda mais frequentes. Em decorrência disso, o coração de Pedrinho também está sendo afetado.Ao todo, já foram arrecadados R$ 106.497,53 e os depósitos podem ser feitos Pela Conta Bradesco agência 0017, conta 6000-3, Pedro Francisco Rodrigues Giolo, CPF: 482.635.478-90 e pela conta Banco do Brasil agência 0268-2, conta 40972-3, variação 51, conta poupança, CPF 482.635.478-90, Pedro Francisco Rodrigues Giolo.