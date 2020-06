Após quase três meses com o picadeiro parado, circo deve retomar atividades num sistema que tem feito sucesso

publicado em 13/06/2020

Para o espetáculo está sendo preparado um palco mais elevado, para possibilitar a visão ideal de todo o local (Foto: A Cidade)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

fernanda@acidadevotuporanga.com.br

Voltar às atividades circenses com estilo é o que promete os organizadores do Circo Encantado. Estacionado em Votuporanga desde o início de março e estreado com casa cheia, o circo se vê parado há quase três meses. Ontem, o picadeiro começou a ser montado e está sendo aparelhado para uma volta ao modelo drive in.

James Robatini, um dos fundamentadores do circo está otimista e feliz, para que voltem ao encanto. Segundo ele o drive-in, é uma opção inovadora para se voltar à ativa e está em harmonia com as medidas de saúde. “Planejamos fazer um valor popular, que caiba no bolso, iremos dividir por boxs e caberão cerca de 30 a 40 carros”, disse.

Para o espetáculo a equipe de funcionários está preparando um palco mais elevado para possibilitar a visão ideal dentro dos carros, momentos mais dinâmicos e os espetáculos serão completos, com cerca de 1h a 1h20 de duração.

Cerca de dois mil circos, estão espalhados por todo o Brasil impedidos de realizar os espetáculos e irem para outras cidades. Por conta do coronavírus, calhou de o circo continuar no município.

Com a ajuda e mobilização dos votuporanguenses, e também da assistência social de Votuporanga, o grupo está mantido até o momento. “Eu queria agradecer também, todo o povo, que nos ajudou espontaneamente, se não fossem por eles, estaríamos passando fome hoje”, agradeceu James.