Nova data foi divulgada; campanha segue a todo vapor com ponto de vendas no comércio e voluntários

publicado em 18/06/2020

(Foto: Reprodução/Santa Casa de Votuporanga)

O 2º Show de Prêmios em prol da Santa Casa de Votuporanga tem novidades! Uma nova data de sorteio foi definida para a campanha que visa arrecadar recursos para o Hospital, referência em média e alta complexidades para 53 cidades da região.

No dia 12 de setembro, Votuporanga e região irão conhecer os grandes sortudos do ano que levarão para casa um carro zero quilômetro, três motos e uma TV de 50 polegadas. Com certeza, prêmios para fazer o ano valer a pena!

O provedor da Instituição, Luiz Fernando Góes Liévana, explicou a mudança da data. “Iríamos fazer o fechamento em maio, na véspera do Dia das Mães. Em virtude da pandemia do Coronavírus (COVID-19), alteramos o dia do sorteio, a fim de prevenirmos aglomerações e contágio da doença”, disse.

Quero meu cupom!

Quer aumentar suas chances de ganhar? Simples, só procurar os pontos de vendas espalhados em diversas cidades. Os números no valor de R$20 estão para comercialização em Votuporanga, Américo de Campos, Álvares Florence, Cardoso, Cosmorama, Floreal, Gastão Vidigal, General Salgado, Macaubal, Magda, Meridiano, Nhandeara, Parisi, Pontes Gestal, Riolândia e Valentim Gentil.

Luiz Fernando ressaltou a importância da ação. “Mais do que nunca, pedimos para toda a comunidade que nos auxilie na manutenção de nossos atendimentos. Nossa demanda está crescente e cada ajuda faz diferença na assistência de nossos pacientes, com muita qualidade e humanização. Especialmente da COVID-19, adequamos nossa estrutura com Pronto Atendimento, ala e Unidade de Terapia Intensiva (UTI) específicas. Elevamos consideravelmente o uso de equipamentos de proteção individual, por isso cada recurso conquistado é de suma importância para nosso Hospital”, frisou.

A renda do Show de Prêmios é para a manutenção da assistência. “Para se ter uma ideia, no ano passado foram mais de 970 mil atendimentos. Cada recurso é transformado em vidas salvas”, afirmou.

Patrocinadores

A Santa Casa agradece os patrocinadores Noroaço, Cytos, Ville Hotel Gramadão e Cantoia Figueiredo, que cederam os prêmios.

Mais informações

Informações sobre o Show de Prêmios no setor de Captação de Recursos do Hospital no (17) 99779-9928 – Rosemir (Milão) e 98101-7479 (Mariana) e nas redes sociais da Santa Casa.