Após a divulgação da matéria, o jovem, teve o tratamento garantido pela prefeitura do município

publicado em 23/06/2020

A Câmara Municipal de Votuporanga também repercutiu a reportagem do jornal A Cidade sobre o caso do jovem Fernando Washington Vieira Martins, de 19 anos, que é portador de uma doença rara que lhe causa diversas feridas pelo corpo. Após a divulgação do da matéria, o jovem, que estava lutando na Justiça contra Prefeitura pelo tratamento que precisa, o teve garantido pelo município.

O caso, que comoveu a cidade, também sensibilizou os vereadores. O primeiro a se pronunciar foi HeryKattwinkel (PTB), que, após a reportagem, chegou a visitar a família e celebrou o resultado. “Quero parabenizar o jornal A Cidade que foi o precursor de tudo e município reconheceu que houve um erro e se dedicou para resolver aquilo que demorou meses em um ou dois dias”, disse.

Chandelly (Podemos) também abordou o assunto e disse que se comoveu muito ao tomar conhecimento do caso por meio do jornal. “Sou pai e fiquei comovido com a situação por imaginar o que aquela família estava passando. Tenho que parabenizar o jornal A Cidade que foi atrás desse caso, denunciou através de seus veículos de comunicação a causou uma repercussão imediata mobilizando muitas pessoas e através dessa repercussão o tratamento dele foi garantido”, completou.

Osmair Ferrari (PSDB) também elogiou e agradeceu ao jornal pela repercussão do caso que resultou no tratamento de Fernando. “Foi muito importante, destaque na primeira página do jornal, sobre o garoto Fernando e isso revolucionou toda a cidade, várias pessoas me ligaram para que pudéssemos ajudar, mas não poderia deixar de cumprimentar ao jornal A Cidade pelo destaque que deu e a repercussão que causou, além do Douglas Lisboa, que no outro dia foi na casa da família e acertou tudo”, concluiu.