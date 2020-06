Empresários destes seguimentos só poderão voltar à ativa quando a cidade chegar à fase 3 (amarela) do Plano, o que só ocorrerá daqui 15 dias

publicado em 10/06/2020

Plano SP permite abertura destes estabelecimentos apenas na fase 3

Franclin Duarte

franclin@acidadevotuporanga.com.br

Bares, restaurantes, salões, barbearias e academias de Votuporanga seguem fechados, no mínimo, até o próximo dia 28. Isso porque a reclassificação da região na fase 2 (laranja) do Plano São Paulo de retomada econômica não permite a abertura destes estabelecimentos.

Empresários destes seguimentos só poderão voltar à ativa, e com restrições, quando a cidade chegar à fase 3 (amarela) do Plano, o que só ocorrerá daqui 15 dias e isso se toda região avançar nos indicadores impostos pelo governo do estado, como queda no número de casos e na ocupação de leitos, bem como aumento no índice de isolamento social.